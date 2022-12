¿Jennifer Lopez habrá vuelto con el joven coreógrafo Casper Smart?

La cantante Jennifer Lopez y el coreógrafo Casper Smart, que pusieron punto final a su relación el pasado mes de junio, han hecho saltar las alarmas en torno a una posible reconciliación al dejarse ver juntos en público por segunda vez en los últimos siete días en un concierto de Big Sean este sábado en Los Ángeles, según informa el portal TMZ.

Aunque Jennifer intentó ocultarse bajo una gorra con estampado de flores, tanto ella como Casper llamaron la atención de los presentes al bailar animadamente en primera fila, donde estuvieron acompañados por Demi Lovato y su novio Wilmer Valderrama.

La pareja también compartió velada el pasado jueves en el Hotel Café de Hollywood, donde Casper acudió para asistir a un evento organizado por el joven Nick Jonas. Varias fuentes informaron al mencionado medio en aquel momento que Jennifer estaba esperándole dentro de su coche cuando el bailarín abandonó el local.

La propia Jennifer parecía no descartar la opción de dar una segunda oportunidad a su romance con Casper en una entrevista reciente, al dejar muy claro que se encuentra en un momento de su vida en que hace oídos sordos a los consejos de terceras personas, incluyendo probablemente los de todos aquellos que pudieran intentar recordarle que su relación con el bailarín concluyó entre rumores de una supuesta infidelidad de Casper con una modelo transexual.

"Llegas a un punto en tu vida donde no es asunto de nadie más si las cosas funcionan o no", aseguraba la estrella al periódico New York Post.

Bang Showbiz.