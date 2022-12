Jennifer Lopez está 'exhausta' por el exceso de trabajo

La incombustible Jennifer Lopez se ha visto sobrepasada en las últimas semanas por los numerosos compromisos profesionales que se desprenden de la promoción de su último disco de estudio, 'A.K.A', lo que explica las dudas de las que fue objeto en los días previos a su esperada actuación en la ceremonia inaugural del Mundial de Brasil -donde presentó su himno futbolero 'We Are One' (Ole Ola)- y la posibilidad de que pudiera cancelar su espectacular número musical pocas horas antes de su comienzo.

"Lo cierto es que durante los últimos meses no he parado de trabajar y por eso llegué a un punto en el que estaba exhausta, pero yo no fui la que se planteó la idea de cancelar la actuación. Fueron la organización y mi equipo los que me sugirieron que podía retirarme a tiempo si no me veía físicamente preparada para hacerlo, y dije claramente que no, que estaba lista para aquello a lo que me había comprometido. Y yo siempre cumplo con lo prometido", aseguró la diva del Bronx en conversación con la edición dominical del diario The Times.

No obstante, la popular intérprete reconoce que -debido al cansancio extremo- decidió no tomar el vuelo que sus agentes habían programado para llegar a tiempo al estadio de Maracaná (Río de Janeiro) y poder llevar a cabo las pertinentes pruebas de sonido. En su lugar, prefirió apurar al máximo los días de descanso previos a la actuación y presentarse ante los espectadores cuando estuviera realmente a punto para dar lo mejor de sí misma.

"Creo que todo el mundo entró en pánico cuando vieron que no me encontraba en el avión en el que se suponía que iba a llegar. Empecé a recibir llamadas de mis representantes preguntándome que si iba a cancelar el espectáculo, que si debían lanzar un comunicado para justificar mi ausencia. Les dije que de eso ni hablar, que iba a estar en Río, que nunca había pensado en la posibilidad de no estar allí. Entiendo que ciertas personas querían respuestas en ese mismo momento, pero la verdad es que no podía ofrecérselas. Simplemente estaba cansada", apuntó en la misma entrevista.