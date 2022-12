Jennifer Lopez es una 'temeraria' del amor

A pesar de tener a sus espaldas tres matrimonios que terminaron en divorcio y varias relaciones fallidas, la cantante Jennifer Lopez no ha dejado de demostrar al mundo que todavía cree fervientemente en el amor, ya que además de disfrutar de un largo romance con el bailarín Casper Smart, la artista confiesa ahora que le encanta afrontar los numerosos retos que le ofrecen las relaciones de pareja.

"Soy una temeraria del amor, todos deberíamos serlo. No puedes tener miedo a caerte y a tener que volver a levantarte, pero esto no se aplica solo al plano sentimental, sino a la vida en general. Hay que seguir intentándolo. No es un camino fácil, no sabes cuándo vas a alcanzar la meta, pero un día, de repente, estás ahí. Pienso que con el amor ocurre lo mismo, si no pierdes la esperanza un día encontrarás la luz", aseguró la diva del Bronx a la revista Billboard.

Esta particular filosofía de vida es la que ha inspirado su último trabajo musical, el disco 'A.K.A.', un álbum al que la estrella se refiere como el diario del azaroso viaje "físico y espiritual" que experimentó en 2011 tras su separación de Marc Anthony, padre de sus mellizos Max y Emme (6).

"He vivido un par de años de transición. Después de dejar 'American Idol' por primera vez, tuve que atravesar todo el proceso de ruptura con Marc y un año después decidí emprender mi primera gira mundial. Fue una experiencia y un viaje físico y emocional demasiado intenso", aseguró.

Sin embargo, a pesar de haber atravesado "momentos terribles", Jennifer no cambiaría ninguna de sus vivencias pasadas porque le han permitido darse cuenta de la fortaleza que posee en su interior, una energía que ahora vuelca en su música.

"A la vuelta [de la gira] me dije: 'He sobrevivido a todo eso y además estoy bien. Soy mucho más fuerte de lo que pensaba. Tengo que volver al estudio'. Todo lo que he aprendido sobre mí, sobre los demás y sobre el amor es lo que ha inspirado este nuevo disco", concluyó.