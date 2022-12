Jennifer Lopez enfurece a sus amigas por no tener celulitis

Además de haber conseguido afianzar una carrera tanto interpretativa como discográfica con el mismo éxito, la cantante Jennifer Lopez parece haber encontrado el secreto de la eterna juventud para mantener la misma escultural silueta que le ayudó a conquistar la fama a nivel internacional.

Sin embargo, continuar siendo una sex symbol a los 45 años también tiene sus inconvenientes, ya que la diva del Bronx no puede evitar despertar los celos de sus allegadas con sus voluptuosas curvas, unos atributos a los que sus amigas no dudan en intentar sacar defectos tan comunes como la odiada celulitis.

"Muchas veces me quedo mirándola cuando se desnuda, no de una manera enfermiza, más bien del tipo: 'Menuda zorra'. No tengo ningún problema en decírselo, y avisarle de que estoy buscando rastros de celulitis o de cualquier otro defecto que mi mente pueda asimilar", confesó al portal E! News la actriz Leah Remini, íntima amiga de Jennifer Lopez, para admitir justo después que resulta casi imposible minar la seguridad de la artista: 'Siempre que le digo algo así me mira y se pone en plan: 'Vale, mira todo lo que quieras y a ver si puedes encontrar algo'".

Desde luego, Leah no ha sido la única celebridad cuyo amor propio se ha visto resentido al compararse con Jennifer, teniendo en cuenta que la modelo Chrissy Teigen no tenía ningún reparo en confesar recientemente la enorme frustración que siente cada vez que compara su esbelta silueta con las curvas de Jennifer.

"No tenía ni idea de que los culos estuvieran de moda hasta que cumplí los 23. Pero entonces, apareció Jennifer Lopez y todo el mundo se volvió loco comentando: '¡Su culo es genial!'. Para mí es una faena porque tengo un pequeño trasero que encima es mitad asiático, así que por mucho que me empeñe en hacer ejercicio para que parezca más grande, termina por parecer más plano todavía", aseguraba Chrissy a la revista Esquire.