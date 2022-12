Jennifer Lopez disfrutó de una fiesta de cumpleaños sorpresa

Los amigos de Jennifer Lopez son conscientes del gran estrés al que ha estado sometida la cantante durante los últimos meses debido a sus numerosos compromisos profesionales, a sus obligaciones como madre y a su ruptura el pasado mes de junio con el coreógrafo Casper Smart, por esa razón sus allegados no dudaron en organizarle una fiesta de cumpleaños sorpresa en una finca privada de Calabasas (California).

"Se quedó paralizada y sorprendida. Parecía muy contenta. Estaba tan conmovida por la sorpresa que casi se echa a llorar. Nadie diría que había protagonizado una difícil ruptura recientemente. Se estuvo divirtiendo en todo momento con sus amigos", señaló una fuente a E! News.

Además de pastel y buena música para bailar, los amigos de la jueza del programa de televisión 'American Idol' quisieron sorprenderla proyectando un vídeo llamado 'A.K.A The Movie (No More Worries)' que recopilaba los mejores momentos de su última gira.

"Cuando lo vio no podía parar de reírse, estaba eufórica y no dejaba de gritar con sus amigas. Estaba exultante", añadió el informante.

Pero esta fiesta no ha sido la única con la que Jennifer ha celebrado su aniversario, ya que el mismo día de su cumpleaños, el pasado 24 de julio, la artista disfrutó de una divertida noche junto a un reducido grupo de amigos, entre los que se encontraban el bailarín Maksim Chmerkovskiy, su mánager, Benny Medina, Khloé Kardashian junto a su novio French Montana, Scott Disick, Leah Remini, Kelly Ripa y Andy Cohen.

"Nadie bailó más que Jennifer. Apenas se sentó. Su única preocupación fue bailar hasta el final de la noche", señalaba por aquel entonces un testigo a E! News.