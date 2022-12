Jennifer Lopez 'consuela' a su pareja con una gran torta

La diva de la música no escatimó en gastos a la hora de festejar por todo lo alto el 27 cumpleaños de su joven novio, el bailarín Casper Smart, durante el pasado fin de semana, ya que se encargó personalmente de alquilar un lujoso yate para que el coreógrafo y buena parte de sus allegados disfrutaran al máximo de una fiesta que se prolongó durante dos días seguidos. Aunque ni Jennifer Lopez ni Casper Smart quisieron revelar ante sus seguidores la misteriosa localización en la que se encontraban, tampoco pudieron resistirse a compartir varias fotos en las redes sociales aderezadas con emotivos mensajes.

"Hoy cumplo 27 años y me alegro de haberlo podido disfrutar con todos vosotros. Os adoro y os agradezco que me hayáis dedicado un ratito de vuestros días. Aquí os dejo una imagen de la maravillosa tarta que me han regalado", escribió el bailarín el domingo en su cuenta de Twitter.

No obstante, la escapada marítima que protagonizaron los dos enamorados no solo sirvió para conmemorar el aniversario del simpático Casper -17 años más joven que la estrella de la música-, sino también para que ambos pudieran desconectar por un momento de la primera decepción profesional vivida por el bailarín en su recién estrenada carrera interpretativa. Como publicó recientemente el diario New York Daily News, los productores del primer largometraje del novio de Jennifer, 'Restored Me', han estado experimentando dificultades financieras y, aunque el rodaje terminó hace ya una semana, todavía no han podido pagar los salarios de todos los implicados en la cinta.

"Aunque estamos haciendo acopio de todos los fondos posibles, todavía nos es imposible abonar el dinero acordado a cada uno de vosotros y nos llevará un tiempo cumplir con nuestros compromisos. Entendemos perfectamente que algunos de vosotros hayáis decidido solventar esta situación a través de los tribunales, sabemos que muchas familias dependen del trabajo realizado en esta película. Obviamente, el lanzamiento de la cinta se retrasará un poco más de lo previsto, pero con suerte todo estará solucionado pronto", escribió la productora Michelle Turner en un correo electrónico dedicado a todo el equipo, mensaje al que ha tenido acceso el citado periódico.

Es poco probable, sin embargo, que los problemas económicos de la producción vayan a alterar notablemente la cuenta corriente de Casper Smart, teniendo en cuenta que actualmente es uno de los coreógrafos y bailarines más solicitados de la industria musical. Y por si eso no fuera suficiente, Jennifer Lopez acaba de realizar una inversión millonaria al facilitar la compra de un nuevo canal de televisión por parte de su plataforma NuVo TV, un proyecto que no ha dejado de crecer en los últimos años al apelar directamente a la audiencia latina de Estados Unidos.