Jennifer Lopez 'comprende' a las mujeres que se enamoran de chicos más jóvenes

Las similitudes entre el último trabajo cinematográfico de Jennifer Lopez, 'The boy next door', en el que interpreta a una profesora separada que sucumbe a los encantos de su joven vecino (Ryan Guzman), y su propia vida resultan más que evidentes, teniendo en cuenta que ella misma inició un romance con el coreógrafo Casper Smart -18 años menor que ella- tras poner punto final a su matrimonio con Marc Anthony.

Pero lejos de negar el paralelismo, Jennifer no tiene ningún reparo en confesar que haber atravesado una situación similar a la de su personaje le ha ayudado a identificarse profundamente con él antes del rodaje.

Publicidad

"[Mi personaje] tiene entre treinta y cuarenta y tantos, está separada y a punto de pasar por un divorcio, siente que está en el momento más bajo de su vida. Ya sabéis cómo es eso, su marido la ha engañado. No sabe cómo lidiar con todo eso y no se siente deseable. Y este joven llega y comienza a hacerle pequeños cumplidos. Ella es muy vulnerable y cruza la línea. Todos hemos estado en esa situación y por eso mismo siento que la comprendo", aseguró firmemente la estrella en el programa 'Good Morning America'.

No se trata de la primera ocasión en que Jennifer -que puso punto final a su noviazgo con Casper el pasado mes de junio tras dos años juntos- justifica o defiende el derecho de toda mujer a elegir un compañero sentimental más joven que ella sin ser juzgada por ello.

"He salido con un chico menor que yo una sola vez en mi vida. Pero definitivamente puedo entender la atracción que existe. Todos esos clichés sobre las mujeres tienen que acabarse. Ahora estamos en otra posición. Somos más atractivas de mayores, podemos salir con hombres más jóvenes, ya no es tabú. Los hombres llevan años haciéndolo sin que pasara nada", declaraba recientemente en una entrevista a la revista Self.