Jennifer Lopez besa 'con mucha dulzura'

La diva del Bronx y la veterana artista Rita Moreno, famosa por su inolvidable papel protagonista en la cinta 'West Side Story', generaron todo tipo de comentarios tras el tierno beso que ambas compartieron sobre el escenario de los premios de la asociación GLAAD -el principal grupo de presión en defensa de los derechos de los homosexuales en Estados Unidos-, un gesto que ahora lleva a la actriz de 82 años a elogiar a su compañera de profesión por la "calidez" que destilan sus codiciados labios.

"La verdad es que no estaba planeado, fue un beso espontáneo que se me ocurrió a mí justo cuando [Jennifer] subía las escaleras y se iba acercando a mí. Teniendo en cuenta que estábamos en una ceremonia que trataba de celebrar la diversidad sexual, pensé que era oportuno dejar claro que no hay nada malo en que dos mujeres se besen. Para ser sincera, me encantó el beso y creo que Jennifer es una chica muy dulce. Desde luego, la chica besa con mucha calidez", bromeó Rita Moreno en una entrevista al diario Boston Globe.

Aunque Jennifer Lopez siempre ha tenido a la extrovertida Rita como referente artístico y como ejemplo de que las mujeres latinas de orígenes humildes también pueden aspirar al éxito profesional, las dos actrices nunca habían tenido la oportunidad de conocerse personalmente hasta que coincidieron en el emotivo evento, una presencia motivada por el homenaje que recibió Jennifer por su labor de promover la diversidad sexual en la escena pública y por el papel que jugó Rita a la hora de introducir a la premiada.

"Jamás nos habíamos visto antes, pero las dos confesamos que teníamos muchas ganas de conocernos. Quizá el beso del escenario nos ayudó a romper el hielo", añadió Rita Moreno al mismo medio.

Pese a ser más conocida en el ámbito televisivo por su trabajo en el jurado de 'American Idol', Jennifer Lopez es la productora ejecutiva de una serie de televisión, 'The Fosters', que ha recibido tantas alabanzas como críticas por un argumento que narra las dificultades de una pareja de lesbianas para adoptar y formar su propia familia. Mientras que los sectores más liberales de la sociedad estadounidense están convencidos de que la producción ha ayudado a romper barreras y estereotipos, algunos de sus detractores más conservadores han dado la voz de alarma ante lo que, en su opinión, constituye una afrenta a los valores morales del país.