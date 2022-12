Jennifer López aceptaría el homosexualismo de sus hijos

Pese a que aún queda mucho tiempo antes de que tenga que preocuparse por las elecciones sentimentales de sus gemelos Max y Emme (6), Jennifer Lopez ya tiene muy claro que aceptaría con toda naturalidad que uno de sus hijos fuese homosexual, ya que gran parte de los mejores recuerdos de su infancia los vivió junto a una de las hermanas de su madre, quien nunca le ocultó que era lesbiana. De hecho, una vez convertida en una mujer de negocios de éxito, la cantante decidió rendir su particular homenaje a la memoria de su tía produciendo la serie 'The Fosters', sobre la vida de un matrimonio de lesbianas que adopta a varios niños.

"Al producir una serie como 'The Fosters' decidí honrar a las minorías, especialmente a los homosexuales. La hermana mayor de mi madre, a quien acabamos de perder a causa de un cáncer de útero, era lesbiana y estábamos muy unidas. Sé que aceptaré a mis hijos sea cual sea su orientación sexual. Lo más difícil para mí será dejarles irse de casa, poco va a importar que sea del brazo de un hombre o de una mujer", confesó la diva del Bronx a la revista francesa Gala.

Publicidad

Por su parte, Jennifer no ha cerrado la puerta al amor tras concluir su relación de casi dos años con el coreógrafo Casper Smart, aunque prefiere que cualquier posible romance sea fruto del azar.

"Por el momento estoy soltera, pero quién sabe qué podría suceder después de esta entrevista en los pasillos del hotel. Asumo todas mis elecciones, incluso aquellas que han terminado por convertirse en errores. Actúo por instinto, sin calcular las cosas. Las pocas veces que no me he escuchado a mí misma lo he pagado caro. Mis amigos tratan de emparejarme, pero me siento muy a gusto sola", concluyó.

Por: Bang Showbiz

Contenido relacionado:

Publicidad

Jennifer López busca un padre para sus hijos

Jennifer López no tiene una vida tan glamurosa