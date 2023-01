Jennifer Lawrence teme que se produzca una invasión alienígena

La actriz Jennifer Lawrence teme que haya tramas de películas que traspasen la pantalla, y en concreto le da pánico imaginarse qué sucedería si se produjera una invasión extraterrestre como ocurre en la película 'La guerra de los mundos' de Tom Cruise.

"Basándonos en la historia, cuando nos encontramos con otras civilizaciones, nos matamos. No me parece que los alienígenas vayan a pensar: '¡Oh genial! Vamos a llevarnos bien'. No creo que lo hagan. Querrán destruirnos. ¿Has visto la película de Tom Cruise? Así que a veces miro las estrellas y pienso: 'Oh guau... oh Dios mío...'", contó en el programa de televisión 'The Late Show' este lunes.

Después de que Jennifer admitiera este peculiar miedo, el presentador del programa, Stephen Colbert, dio pie a la sección "Big Questions With Even Bigger Stars", en la que ambos se tumbaron en un césped artificial para hablar de temas trascendentales. Stephen le preguntó a la actriz cómo quería ser enterrada cuando muriera, entre otras cuestiones, a lo que ella respondió: "Dos palabras. Ataúd. Trineo".

Aunque la joven actriz de 25 años goza aún de buena salud como para preocuparse por ese tipo de cuestiones, el pasado domingo estuvo indispuesta y "vomitando" antes del estreno de su última película, 'Joy', lo cual no le impidió acudir al evento y mostrarse encantadora con sus fans.

"Estaba enferma y vomitando... pero se siente mucho mejor", contó una fuente este lunes al periódico New York Post.

Por: Bang Showbiz