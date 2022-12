Jennifer Lawrence protagoniza su primer cómic

La extrovertida Jennifer Lawrence se ha convertido por derecho propio en una de las actrices más populares y queridas de Estados Unidos, por lo que no resulta extraño que el dibujante Ben Eargle y el escritor Michael Troy hayan decidido trasladar al universo del cómic tanto su estelar trayectoria cinematográfica como el encanto personal que le ha llevado a hipnotizar a medio Hollywood.

"Jennifer Lawrence se ha convertido en toda una inspiración para las chicas de su generación, pero también para todos aquellos a los que nos apasiona el cine. Es una actriz maravillosa y, al mismo tiempo, una chica sencilla que nos ha conquistado a todos gracias a su talento y su esfuerzo. Creo que se merecía que alguien contara su apasionante historia", explicó Michael Troy en la descripción de la novela gráfica 'Fame: Jennifer Lawrence', que ya está a la venta en formato digital y cuenta con su propia aplicación para dispositivos móviles.

Aunque el artista Ben Eargle ya ha plasmado en sus trabajos su propia visión de las estrellas de cine, en este caso admite que la figura de Jennifer Lawrence le resultó especialmente atractiva tanto por su belleza "auténtica" como por la personalidad "hiperactiva" que suele proyectar en sus apariciones públicas, haciendo que sus largas horas trabajando en el estudio constituyeran una "experiencia irrepetible".

"Todos los actores y actrices de Hollywood que han pasado por mis dibujos me han aportado algo nuevo y distinto que los diferencia de los demás, pero nunca de una forma tan clara como Jennifer Lawrence. El hecho de que sea una chica tan animada e hiperactiva me ha ofrecido material de sobra para hacer un cómic interesante, y esa belleza tan auténtica me ha inspirado a la hora de hacer una serie de bocetos más original de lo habitual", expresó el artista gráfico en la nota de prensa emitida con motivo de su publicación.

Por: Bang Showbiz