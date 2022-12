Jennifer Hudson lució un mini vestido de estampados geométricos en tonos azules, blancos y negros para presumir de piernas y de tipazo. La cantante y actriz culminó su look con un color de labios en tono morado: ¡todo un acierto! Su modelito fue sin duda uno de los más atrevidos en la gala 'Turn it up for Change' celebrada en Hollywood.