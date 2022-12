Jennifer Garner vuelve al cine tras dedicarse a sus hijos

La actriz Jennifer Garner cree que ya es hora de volver a trabajar en el cine y dejar en casa a sus tres hijos -Violet (9), Seraphina (6) y Samuel (2), fruto de su matrimonio con Ben Affleck.

"Me he quedado en casa mucho tiempo. Es mi turno ahora y voy a trabajar esta primavera. Creo que trabajaré en primavera y verano, a lo mejor también en otoño, siempre y cuando haya alguien en casa. No creo que mis contratos están cerrados así que no puedo decir mucho más, pero sí, vuelvo al trabajo", afirma la actriz, según publica Us Weekly.

Jennifer insiste en que no tiene ninguna presión por aceptar papeles actualmente y solo lo hará si le gusta el guion, aunque aquellos compañeros con los que vaya a compartir pantalla también son motivo suficiente para elegir trabajar o no en una película. No en vano Jennifer se casó con Ben tras participar junto a él en 'Pearl Harbour' y anteriormente había trabajado con su exmarido Scott Foley en la serie 'Felicity'.

"Pensé que 'Alexander and the Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Day' tenía un guion superinteligente. Pero solo con Steve [Carell] hubiera sido suficiente. Me encanta trabajar con ese hombre. Es el mejor. He tenido la mejor de las suertes con mis compañeros de rodaje. Y solo me he casado con un par de ellos", bromeó.