Jennifer Garner no quiere ser vista solo como 'la mujer de Ben Affleck'

Ser 'esposa de' no parece gustar mucho a Jennifer Garner, quien por ello trata de alejarse lo máximo posible de su marido Ben Affleck, hasta el punto de no asistir juntos a eventos sociales para que la gente no les asocie, y así les considere entes independientes.

"Tomamos esa decisión conscientemente. A veces es un poco duro porque mis tacones son tan altos que me gustaría tener su brazo para apoyarme, ¡además es una compañía estupenda! Pero puede llegar a ser demasiado. Especialmente para una mujer, podemos llegar a perder toda nuestra identidad y quedar tan solo en 'mujer de'", explicó Jennifer en la nueva edición de la revista Allure.

La popular pareja, que tiene tres hijos en común, se conoció en el set de rodaje de la película 'Daredevil' en el año 2003; sin embargo actualmente ninguno de los dos tiene interés alguno en aparecer de nuevo juntos en la gran pantalla porque cree que la gente está "harta" de verles a todas horas en los medios.

"No creo que nadie quiera ver a una pareja real en la misma película. La gente ve constantemente fotos de nosotros juntos. No hay misterio. Están hartos de nosotros", añadió.

Esta decisión podría deberse también a lo aprendido por Affleck en el pasado, cuando no dudó en compartir pantalla con quien fuera su prometida, Jennifer Lopez. Así lo hizo en 'Gigli' y 'Jersey Girl', cintas por las que fue muy criticado.



Por: Bang Showbiz