Jennifer Garner, encantada con el 'nuevo' cuerpo de Ben Affleck

El espectacular cambio físico que está experimentando el actor Ben Affleck para enfundarse el traje de Batman ha hecho que su esposa, la también actriz Jennifer Garner, se muestre encantada con el resultado.

"Ha cogido casi 14 kilos de músculo, tan solo el 8% de su cuerpo es grasa. Está realmente guapo. Es como, ¿quién eres? Parece que estoy teniendo una aventura con mi propio marido. Pero no me importa, ¡no me quejo en absoluto!", declaró Garner en el espacio 'Live with Kelly and Michael'.

A quienes les trae más sin cuidado los proyectos de Affleck es a sus propios hijos, Violet (8), Seraphina (5) y Samuel (2), ya que prefieren ver la película de Disney 'Frozen'.

"La gente me pregunta sobre qué opinan mis hijos. Si participara en la secuela de 'Frozen' me convertiría en su héroe, pero Batman les importa un bledo a mis dos hijas mayores. Les encanta esa película. Ahora incluso mi hijo se ha vuelto un gran fan de 'Frozen'. Cuando me pregunta si puedo verla, me quedo como... ¡no, tío! ¡No vamos a ponerla de nuevo!", reveló en el programa de televisión 'The Tonight Show with Jimmy Fallon'.