Jennifer Aniston y su esposo visitarán cada año el lugar de su luna de miel

El sonado viaje de Jennifer Aniston y Justin Theroux a la Polinesia Francesa junto a sus amigos Jimmy Kimmel, Jason Bateman y Tobey Maguire entre otros, les ha dejado tan encantados que ya piensan en hacer algo similar el año que viene.

"Jen y Justin quieren convertir en una tradición anual lo de viajar a Bora Bora. Quieren invitar a amigos cada año para celebrar su aniversario de boda y el cumpleaños de Justin", cuenta una fuente a la revista Grazia.

Publicidad

Y por si no hubiera sido suficiente la idílica excursión de este año, la guapa pareja planea ya una segunda luna de miel para finales de año.

"Planean escaparse, solos los dos, a una segunda luna de miel en Cabo, México, a finales de año. Cuando tengan tiempo libre", añade la fuente.

Jennifer y Justin estuvieron comprometidos durante tres años antes de contraer matrimonio a principios de mes en una ceremonia secreta y están disfrutando tanto de su vida de casados que desearían haber pasado antes por el altar.

"No ha habido problemas en la transición de Jen y Justin al matrimonio. Ha sido algo natural y no ha habido desacuerdos. Están muy enamorados y no dejan de decir: '¿Por qué esperamos tanto?'", asegura la fuente en la publicación.

Publicidad

Por: Bang Showbiz