Jennifer Aniston tiene muy claro lo que le gusta de Justin Theroux

La actriz Jennifer Aniston -quien se comprometió con el también actor Justin Theroux en agosto de 2012- no se cansa de repetir que una de las mayores cualidades de su pareja es ser un hombre "correcto" en todo lo que hace y dice.

"Es una persona correcta. No es ningún gilipo****", declaró la actriz a la revista OK! al ser preguntada sobre qué es lo que más le gusta de Justin.

La actriz, que mantuvo sonadas relaciones fallidas en el pasado, como su matrimonio de cinco años con el intérprete Brad Pitt, ha aprendido finalmente que es necesario amar a alguien al 100% si se pretende recibir lo mismo.

"Si seguimos la ley de la atracción, si te amas a ti mismo al 70%, eso es lo que vas a recibir. Así que si se logra rellenar el 30% que resta, tendrás frente a ti un amor puro y sincero", añadió.

Pero está claro que esa ejemplaridad que ve en su prometido la complementa con un agudo sentido del humor, que se traduce en constantes bromas materializadas en su día a día.

"Me hace reír constantemente, le encanta sorprenderme y asustarme. Se esconde en los armarios durante 20 minutos, eso pasó literalmente anoche. Estábamos a punto de irnos a dormir, cuando me distraje limpiando algo y no acabé inmediatamente, después me fui a la habitación y salió del armario, dándome un tremendo susto", confesaba Jennifer esta misma semana en el programa 'The Talk' de la cadena CBS.