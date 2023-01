Jennifer Aniston 'no tiene prisa' alguna por volver a encontrar el amor

Desde que saliera a la luz que los actores Jennifer Aniston y Justin Theroux habían decidido divorciarse y seguir caminos separados tras tres años escasos de matrimonio, numerosos han sido los rumores que han venido circulando en torno a la supuesta "tristeza" que sentiría la intérprete ante la idea de haber vuelto a la soltería, así como otros relativos a su hipotética "obsesión" con encontrar un hombre que le ayude a cumplir finalmente su deseo de convertirse en madre.

Sin embargo, desde su círculo más cercano se ha vuelto a insistir ahora en que tales habladurías no han dejado de ser nunca tan absurdas como infundadas, especialmente porque la propia artista ya ha dejado claro en más de una ocasión -recordemos la carta abierta que publicó hace un año para denunciar los injustos tópicos con los que ciertos medios 'especulan' sobre la maternidad y otros asuntos de índole sentimental ligados a la mujer- que se siente muy cómoda en su condición de feliz y exitosa soltera.

"Jennifer no está en absoluto preocupada por la idea de encontrar o no a un hombre en el futuro cercano. De hecho, ahora mismo está tan feliz como siempre y centrada en su trabajo. Rehacer su vida sentimental no se encuentra ni mucho menos entre sus prioridades", ha asegurado con rotundidad un informante en conversación con la revista People.

En vista de que la intérprete californiana se está preparando estos días para regresar por todo lo alto a la televisión -concretamente al género de comedia en el que tan bien se ha movido desde los albores de su carrera- con el próximo estreno de una serie que coprotagonizará junto a su buena amiga Reese Witherspoon, no debería resultar sorprendente que la estrella no tenga demasiado tiempo libre, ni ganas, para ponerse a reflexionar sobre sus relaciones sentimentales fallidas.

"Jennifer dejó de hablar de Justin hace mucho tiempo. No está al tanto de lo que hace o deja de hacer su exmarido, básicamente porque tiene una vida lo suficientemente gratificante y enriquecedora en la que centrarse por completo", ha añadido el mismo confidente sobre el vínculo -o mejor dicho, la ausencia de él- que mantiene con el hombre del que se separó en febrero de este año.

