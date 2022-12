Jennifer Aniston encuentra la felicidad junto a Justin Theroux

En el año 2012 Jennifer Aniston y Justin Theroux anunciaron su compromiso, y aunque todavía no hayan encontrado el momento perfecto para pasar por el altar, la actriz es muy consciente de ser una privilegiada por poder compartir su vida con un hombre "muy especial".

"Me complementa muy bien. Es muy bonito, un compañero maravilloso. Es muy especial", declaró al portal Access Hollywood.

Consciente de la solidez de su relación, Jennifer no duda en tomarse con sentido del humor los continuos rumores en torno a su estado sentimental, debido principalmente a que la boda parece no llegar nunca, algo que encuentra más cómico que molesto.

"Creo que no somos nada interesantes. No hacemos nada especial, así que en realidad no hay nada interesante más allá de eso que se pueda publicar sobre nosotros. Luego, una vez que lo hagamos [casarnos], vendrán los rumores sobre bebés. Es gracioso", añadió.

Por el momento la intérprete no parece tener ninguna prisa en legalizar su amor por Justin, prefiriendo centrarse en disfrutar del momento.

"Todo lo que he aprendido es que la vida es un regalo maravilloso. Hay obstáculos, alegrías, subidas y bajadas. La juventud se desperdicia en los jóvenes, no hay ninguna duda al respecto. Veo a todos mis amigas y amigos, y creo que todos estamos cada vez más centrados. [¿Soy más segura?] Sí, segura al cien por cien. Estoy sin duda en uno de los momentos más felices de mi vida", concluyó.

Por: Bang Showbiz