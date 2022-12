Jean-Claude Van Damme ya no se divorcia

El pasado mes de marzo, Gladys Portugues Van Varenberg, mujer de Jean-Claude Van Damme, solicitó el divorcio tras 15 años de matrimonio y dos hijos en común. Sin embargo, ahora el propio Van Damme ha sido el encargado de comunicar que han dejado atrás los problemas en su relación y que su situación actual es muy positiva.

"La familia JCVD sigue fuerte, la esposa es fuerte, los chicos son fuertes. Hay mucho divorcio por el mundo y eso es muy malo para los niños, ese es el problema. Las parejas tienen que resolver sus problemas, sin importar nada. Tienen que crecer", aseguró el actor a TMZ.

Publicidad

El actor -que estuvo casado con Gladys de 1987 a 1992, para después volverse a casar con ella en 1999 tras la ruptura de su cuarto matrimonio con Darcy LaPier- cree que los matrimonios deberían permanecer juntos, como ocurría antaño.

"Me he divorciado antes y no es bueno para los hijos ni para los padres, ni siquiera para el país. La gente tiene que continuar junta, como en los viejos tiempos, mostrará un Estados Unidos más fuerte y el valor [del matrimonio] volverá", añadió.

Para Van Damme lo más importante de todo es el amor de Gladys, por encima de cualquier interés legal.

"Divorcio es una palabra y amor es un sentimiento. Es muy difícil mezclar ambos. Un sentimiento y palabras. Las palabras son para lo legal, para la ley, buena o mala. La ley es buena, pero puede ser a veces mala. El sentimiento es amor y puede ser muy difícil para los abogados entenderlo. Hacen su trabajo como abogados, ya sabes... [Gladys y yo] nos seguimos queriendo, claro que sí. Y amo a toda la gente con la que coincido en la vida. A todos ellos", señaló el actor.