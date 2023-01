Jean-Claude Van Damme salvará la Tierra en 2015

El actor Jean-Claude Van Damme está convencido de que, al ritmo actual, la raza humana se enfrentará a su extinción en los próximos 50 o 60 años, pero por suerte para todos él cree haber encontrado la manera de salvar al mundo: reunir a todos los líderes mundiales a los que conoce personalmente y convencerles de que se apunten a su plan para crear un 'ecocírculo'.

"El ser humano es una especie maravillosa y siempre encuentra una forma de arreglarlo todo, y con un poco de suerte acabará ayudándose a sí mismo, porque si no lo hace el mundo se habrá acabado en 50 o 60 años. Yo he encontrado una manera, no de hacer que todo el mundo cambie, pero sí de marcar una diferencia. Es matemáticamente correcto. Todo consiste en crear un ecocírculo donde los líderes del mundo salven a los animales. Si vemos que nuestros líderes están haciendo eso, intentando salvar animales e intentando encontrar el equilibrio, entonces la gente intentará adoptar una postura más responsable con respecto a la Tierra. Así la Tierra tendría una vida más larga con gente en ella", explicó el intérprete en el programa '5 live Breakfast' de BBC Radio.

Van Damme no tiene ninguna duda de que todas las personas importantes que ha conocido a lo largo de su carrera respaldarán su idea, ya que confía en la bondad innata de la gente.

"Todo líder tiene un corazón. Tienen mujer, hijos y comprenden las palabras amor y engaño. Todos tenemos algo llamado 'el lado bueno'. Toda la gente que conozco, desde mi amigo aparcacoches pasando por el señor Putin, o el señor Obama o toda esa gente importante, los conozco bien... Al señor Trump también. Y creo que lo podemos hacer, porque es nuestra última oportunidad. ¡Podemos arreglar el mundo en 2015!".