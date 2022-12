Jay Z ya sabe qué regalarle a Beyoncé de cumpleaños

El rapero Jay Z pretende celebrar por todo lo alto el 34 cumpleaños de su mujer, la cantante Beyoncé, por lo que ha encargado unos tacones personalizados con diamantes a la exclusiva marca de calzado Manolo Blahnik.

La pareja celebrará este viernes el aniversario de la artista con una cena vegana en la que también estará presente su hija Blue Ivy (3), la madre de Beyoncé, Tina, y su hermana Solange Knowles, además de su amiga Kelly Rowland, según informa el periódico The Sun.

Pero parece que estos zapatos no son un capricho aislado, ya que recientemente Beyoncé gastó en Birmingham (Reino Unido) 300.000 dólares por un par de zapatos del diseñador británico Christopher Michael Shellis.

"Es lo último, Beyoncé es una de esos clientes de ensueño. Si necesitas a alguien que luzca tus creaciones, no podrías encontrar a nadie mejor que Beyoncé. Me dijeron que los stilettos eran para su próximo vídeo, que saldrá en otoño. Ocasionalmente, en la vida de un diseñador o artista, puede llegar el momento en el que des un paso atrás y comprendas que has creado tu mejor trabajo hasta ahora. Creo verdaderamente que este es el momento", señaló Shellis al Birmingham Mail.