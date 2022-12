Jay Z sufre un intento de extorsión

El marido de Beyoncé lleva varios días esforzándose al máximo por recuperar una serie de grabaciones correspondientes a algunos de los grandes éxitos que lanzó entre los años 2000 y 2003, maquetas que fueron sustraídas hace unas semanas por uno de los antiguos becarios de su sello discográfico Roc Nation y por las que el exempleado exige ahora una cuantiosa recompensa de más de 100 000 dólares.

Como publica el diario estadounidense The New York Post, los responsables de Roc Nation se han tomado tan en serio este delicado asunto, que no han dudado en abonar al antiguo trabajador unos 2 500 dólares como adelanto, solo para comprobar personalmente que los discos almacenados contienen las versiones auténticas que grabó Jay Z antes de ponerlas a la venta.

Publicidad

Tras verificar que el material audiovisual era verdadero, los colaboradores del famoso músico han llamado directamente a la policía para solucionar este tema a través de la vía legal, a pesar de que varias fuentes de la compañía aseguran que las fuerzas del orden poco pueden hacer en este caso al no haber denunciado la desaparición de las maquetas en el momento correspondiente.

"El chico se puso rápidamente en contacto con Roc Nation para informarles de que estaba en posesión de numerosas grabaciones que son propiedad intelectual de Jay Z, y comunicó a sus responsables que quería ver encima de la mesa unos 100 000 dólares si querían recuperarlas. En el caso contrario, perderían un material muy valioso que, probablemente, acabaría siendo vendido a través de internet. La gente de Jay Z esperó un día entero para poder llamar a la policía, pero después aseguró al exbecario que estaban dispuestos a llegar a un acuerdo", apuntó un informante al citado periódico.