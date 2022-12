Jason Derulo arrasa entre las mujeres mayores

Da igual la edad que tengan, muchas son las mujeres que caen rendidas ante los encantos de Jason Derulo, quien reconoce que causa especial furor entre las admiradoras de mayor edad. Las buenas señoras tratan de seducir al joven artista de 25 años cantándole el popular sencillo que publicó junto a Snoop Dogg, 'Wiggle'.

"Las mujeres mayores siempre se me acercan y me dicen: 'Soy muy mayor para ti, pero ¿puedes ver mi culo? Wiggle, wiggle'. Creo que es increíble", aseguró al periódico Daily Mirror.

Derulo, que estuvo comprometido con la cantante Jordin Sparks, está buscando en estos momentos una chica con la que pueda mantener una "conversación inteligente".

"Me gusta la gente que es extrovertida y que le gusta probar cosas nuevas".

Pero aunque esté abierto a la amistad no lo está tanto al amor, ya que reconoce estar muy ocupado en estos momentos como para tener novia. Sin embargo, no lo suficiente para no irse de discotecas o consumir de vez en cuando marihuana, pese a que siempre preferirá el alcohol, al ser menos dañino para su garganta.

"El alcohol es mejor para mi voz, así que no fumo a menudo", afirmó el artista.