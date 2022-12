January Jones: 'Debería necesitarse una licencia para ser padre'

La actriz January Jones -madre de Xander (3) en solitario- está convencida de que algunas personas nunca deberían ser padres, una categoría en la que incluye a su personaje en la serie 'Mad Men', Betty Francis, por lo que le encantaría que fuera necesario aprobar un examen oficial antes de poder tener hijos.

"Muchas de nosotras probablemente no deberíamos ser madres. No me incluyo a mí misma porque yo soy maravillosa, pero debería necesitarse una licencia para tener un hijo, creo. Antes la gente los tenía cuando ellos mismos eran todavía unos niños. [Ser padre] te cambia la vida completamente y no creo que mi personaje Betty fuese lo suficientemente desinteresada como para convertirse en madre. Es muy competitiva y emocionalmente inmadura, pero está mejorando. Al menos lo intenta, y creo que eso es bueno", declaró la intérprete a la revista Grazia.

A pesar de no dar vida precisamente a una madre ejemplar, Betty se emocionó enormemente el último día de rodaje de la serie, hasta el punto de equivocarse a propósito en sus escenas para no tener que despedirse tan pronto de su personaje.

"Es la relación más larga que he tenido, así que fue muy emotivo. No paraba de estropear mis tomas para tener que repetirlas una y otra vez. Sentí como si alguien se estuviera muriendo", añadió.