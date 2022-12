January Jones casi da a luz en un concierto de New Kids on the Block

La guapa actriz de 'Mad Men' January Jones es fiel seguidora de la boy band de los 90 New Kids on the Block, hasta el punto de que cuando acudió a uno de sus conciertos embarazada de siete meses comenzó a tener contracciones.

"He sido gran fan [de los New Kids on the Block] durante mucho tiempo. Han estado mucho de gira en los últimos cinco años por lo que he intentado verles tanto como he podido. Les conocimos entre bastidores, iba con gente del equipo de seguridad. Creo que pensaron que íbamos escoltadas, porque se nos veía como locas. Pero les conocimos y saludamos. Y luego durante el concierto estuvimos saltando y gritando y comencé a tener contracciones. Así que mi hermana me dijo: 'Si tienes un hijo en un concierto de los New Kids on the Block, ¡te mato!'. Tuve que estar sentada durante las siguientes canciones", contó divertida January, de 37 años, en el programa 'Conan'.

La intérprete estadounidense tuvo la suerte de volver a repetir experiencia recientemente. Aunque no igual. En esta ocasión el escenario fue un restaurante, donde coincidió con Joey McIntyre, componente de la banda.

"Fue genial. Aluciné. Estábamos los dos esperando para entrar en un restaurante. Los dos habíamos llegado pronto. Hablamos durante mucho tiempo", añadió.