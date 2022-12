Janet Jackson se anima a adoptar un niño

La hermana de Michael Jackson anunció hace escasos meses que había contraído matrimonio con el empresario Wissan Al Mana, un paso adelante en su relación que ahora podría verse acompañado con la llegada del primero hijo de la pareja. Sin embargo, teniendo en cuenta que Janet Jackson tiene ya 47 años, ambos habrían optado por la adopción de un niño de Jordania o de Siria para iniciar su esperada familia.

"Janet sabe que el embarazo ya no es una opción, pero eso no le va a impedir alcanzar su sueño de ser madre. Ha estado estudiando diferentes procedimientos para adoptar un niño de Oriente Medio, y ha puesto el punto de mira especialmente en Siria y Jordania debido al ambiente de inestabilidad que se vive en la región", reveló una fuente al portal de noticias UsMagazine.com.

En su largo camino para estrenarse en la maternidad, la estrella del pop habría hecho uso de su extensa lista de influyentes contactos para acelerar el proceso y, sobre todo, habría aprovechado su buena relación con la reina Rania de Jordania para conocer más a fondo la situación de su país y concretamente la de sus colectivos más vulnerables.

"Janet siempre se ha sentido muy vinculada con aquellas regiones del mundo en las que la infancia sufre más debido a la pobreza y los conflictos armados. Aunque Jordania es de los pocos estados de la zona en que la situación no es tan grave, el hecho de mantener una gran amistad con la reina Rania podría motivar que la adopción de su hijo tenga lugar en este país", añadió otro confidente al diario The New York Post.

Por: Bang Showbiz