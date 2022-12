Jamie Dornan teme distanciarse de su pequeña hija

No hay mayor temor para Jamie Dornan, el Christian Grey de 'Cincuenta sombras de Grey', que irse unas semanas de viaje para rodar lejos de casa y que a su regreso su hija de 13 meses, fruto de su relación con su mujer Amelia Warner, no le reconozca.

"He tenido que irme de viaje los dos últimos fines de semana y cuando he vuelto casi no la reconocía y eso es horroroso, cambia tanto. Y luego tengo pavor de que no me reconozca. La barba ayuda pero me la he tenido que quitar un par de veces y se ha quedado muy extrañada las primeras horas. Me mira como diciendo: '¿Te quiero? Creo que te quiero'. Me tengo que ganar de nuevo su confianza", confiesa Dornan en el número de febrero de la edición británica de ELLE.

Pero tener que separarse de su familia no es lo único malo de ser actor. A Dornan no le gusta lo de ser famoso, al menos no le gusta la atención que recibe, aunque reconoce que se está preparando para el incremento de interés que suscitará una vez se haya estrenado en febrero la película erótica del año.

"(Ser actor) no lo haces para tener a un tío sentado en el jodi** arbusto de enfrente de tu casa con una cámara. Eso no es por lo que lo haces. Simplemente yo no podría hacer un trabajo de oficina. No tengo ese temperamento. Pero no tengo ni idea de cómo prepararme para esa atención. ¿Quizá comprándote gorras y sudaderas con capucha? Ya veré cómo lo hago cuando llegue. Me siento muy seguro de quién soy yo. No es la primera vez que estoy en el 'rodeo'", añadió.