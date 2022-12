Jamie Dornan está cansado de interpretar a 'psicópatas'

Después de alcanzar la fama gracias a 'Cincuenta sombras de grey' y ganarse el favor de los críticos con su papel de asesino en la serie 'The Fall', Jamie Dornan no tiene claro qué le preocupa más: si el hecho de que solo le ofrezcan papeles de "psicópatas enfermizos" o el que se sienta cómodo interpretando este tipo de personajes.

"Me considero una persona bastante despreocupada y fácil de llevar, y no paro de interpretar a psicópatas y capull**. A veces me preocupa lo cómodo que me siento haciéndolo...", confesó al periódico The Guardian.

Pero, cuando le asaltan las dudas sobre el porvenir de su carrera interpretativa, Jamie siempre consigue consolarse pensando que dar vida a un torturado millonario con tendencias sadomasoquistas le ha convertido en un hombre muy rico.

"En realidad, no soy ajeno a por qué la gente podría pensar que es una mala decisión para mi carrera, o por qué implica cierto esnobismo. Pero tampoco soy estúpido, y sabía que en manos de la directora Sam Taylor-Johnson y del director de fotografía Seamus McGarvey la película estaba a salvo. Y, bueno, tampoco hace daño participar en un proyecto que recauda millones de dólares", aseguró.