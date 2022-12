Jamie Dornan aprende de Robert Pattinson

Al protagonista de 'Cincuenta sombras de Grey' Jamie Dornan y a Robert Pattinson les une una buena amistad desde hace tiempo, lo que ha permitido al intérprete norirlandés darse cuenta del trasiego que rodea la vida de un actor de éxito, aunque Dornan duda de que esto le vaya a servir de algo una vez se estrene la esperada cinta erótica.

"Conozco a Rob desde hace suficiente tiempo como para saber bien lo que es la fama. No sé si ha sido beneficioso ver eso. Sea lo que sea eso. Además no es lo mismo. Nosotros no somos la saga 'Crepúsculo'. Lo nuestro es diferente. Mi situación, sea la que sea, va a ser diferente de la de Rob. No se pueden comparar", cuenta el actor en el nuevo número de Variety.

En cualquier caso tampoco parece que ninguno de los dos esté muy preocupado. Por lo menos no ha habido consejos entre amigos.

"No recuerdo de qué hablamos la última vez. Creo que solo nos emborrachamos", bromea.

Dornan, de 32 años, está realmente sorprendido con el número de gente que le ha avisado de que su vida cambiará cuando la cinta llegue por fin a las salas de cine.

"Alucino con la cantidad de gente que me dice que mi vida va a cambiar. Todo aquel con el que coincido. Especialmente en Los Ángeles. Gente que trabaja en estudios de cine, otros actores o incluso extraños. Todo el mundo me pregunta si estoy preparado. Y no tengo una buena respuesta para eso porque no sé para qué tengo que prepararme. Lo que suceda, sucederá", añade en la publicación.