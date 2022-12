Jamie Bell encuentra 'monótona' la paternidad

El protagonista de 'Billy Elliot', Jamie Bell, tiene un hijo de dos años junto a su exmujer Evan Rachel Wood y, aunque detesta perderse importantes momentos de la vida del pequeño cuando está al cuidado de su madre, reconoce también que en ocasiones encuentra difícil dar con formas de entretenerlo cuando está con él.

"Compartimos la custodia de nuestro hijo, y vamos bien. Claro que va a haber cosas de su vida que no veré ni seré parte de ello, y eso es horrible. Pero por otro lado, durante el tiempo que estoy con él, puede llegar a ser monótono tratar de pensar en sitios a los que ir y cosas que hacer con él cuando ya has ido al parque 15 millones de veces y has tirado esa pelota otras 20.000. No tengo mucha paciencia y preferiría hacer algo diferente cada día. Pero luego, es increíblemente gratificante y me lo paso muy bien", cuenta Jamie a la revista HELLO!

El actor cree que su vida actualmente es "una locura" y encuentra que ser padre soltero le hace sentir como un personaje de comedia.

"Tengo que frenarme porque a veces pienso: '¿Es esta mi vida ahora? Es una locura'. Nunca pude ver venir este papel, especialmente el de padre soltero, lo que es una dinámica interesante. Siempre siento que estoy viviendo en una serie de humor".