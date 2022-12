James McAvoy se afeitó por error para su papel en 'X-Men: primera generación'

El actor James McAvoy que interpretó el papel del joven Profesor X en 2011 en la película 'X-Men: primera generación' pensó por error que su personaje debía parecerse a su anterior intérprete, Patrick Stewart, y por eso afeitó su cabeza.

"Me afeité la cabeza y cuando me vieron me dijeron: 'No, no, no, no, son los 60, queremos que tenga pelo, que no sea calvo' [como sí lo es Patrick Stewart]", declaró McAvoy en el programa 'The Jonathan Ross Show' de la cadena británica ITV.

Para devolver a su cabeza su aspecto natural, al actor no le quedó otra que utilizar extensiones, que tardaron 24 horas en ponerle.

Aunque parece que para la entrega de 2016, 'X-Men: Apocalypse', sí que tendrá que raparse la cabeza, pese a que no está seguro de lo que le ocurrirá a su personaje.

"No tengo idea de lo que va a pasar. Creo que al final perderé mi pelo. Y en la película. Eso es todo lo que sé. Recibí un correo electrónico de Simon Kinberg, nuestro productor y guionista, quien me contó que estaba emocionado con lo que estaba viendo, pero prefería no decir nada hasta dentro de un par de semanas. Así que no sé. Pero parece bastante global, si estamos hablando de Apocalipsis, podría ser solo el nombre del personaje, pero creo que la naturaleza de la película va a ser bastante apocalíptica", contó recientemente el actor en el Huffington Post.