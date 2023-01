James Corden casi llama a su recién nacida 'Beyoncé'

El presentador y cómico James Corden ha vuelto a dejar patente que su particular sentido del humor no conoce límites y que, independientemente de lo apropiado o no de cada momento, no puede resistirse a lanzar una de sus ocurrentes bromas cada vez que se le presenta la ocasión.

Y es que, como ha confesado él mismo en su regreso al programa nocturno 'The Late Late Show', este martes el artista no dudó en recurrir a uno de sus habituales chascarrillos poco después de que su mujer, Julia Carey, y él recibieran a su tercer retoño en el hospital: un ingenioso comentario que, sin embargo, podría haberles salido caro a ambos.

"En ese mismo instante en el que el bebé acaba de nacer y todos estamos llorando de la emoción, mi mujer a lágrima viva y yo también, viene el médico y me pregunta qué nombre queremos ponerle a la niña. No sé por qué lo hice, pero le miré fijamente y con el semblante serio le solté: 'La vamos a llamar Beyoncé'. A mi mujer no le hizo ninguna gracia.

Aunque el público de su espacio televisivo empezó a reír a carcajadas después de que el humorista revelara semejante anécdota, nadie de los presentes en esa habitación del centro médico -excepto James y Julia- se tomó a risa el comentario y, de hecho, la enfermera empezó a rellenar el formulario del registro del bebé como si de un mero trámite se tratara.

"A mí tampoco me pareció divertido cuando, en el otro lado de la habitación, vi que la enfermera se había puesto a escribir en el formulario el nombre que le había dicho. Tuve que correr hasta llegar a su lado y le dije: 'No, no, solo puede haber una Beyoncé en este mundo'", aseveró durante el monólogo inicial de su programa del jueves.

Durante los dos días escasos de baja que tomó James para acompañar a su esposa en la recta final de su embarazo y, evidentemente, durante el parto, el actor Bryan Cranston y el cantante Harry Styles se prestaron voluntarios para reemplazarle como presentador del 'Late Late Show'. Al menos en su Gran Bretaña natal, el que fuera vocalista de One Direction sorprendió gratamente tanto a sus fans como a la prensa especializada por la naturalidad y el carisma que exhibió ante semejante reto.

Por: Bang Showbiz