Jake Gyllenhaal recuerda sus 'elaborados' disfraces de Halloween

El padre del actor Jake Gyllenhaal, Stephen Gyllenhaal, está completamente "obsesionado" con Halloween, hasta el punto de que durante la infancia del intérprete tanto él como su hermana se vieron obligados a crear disfraces muy elaborados para la ocasión.

"Una vez hice un disfraz basado en una caja de zumo de arándano de Ocean Spray, para ello creamos una caja de cartón del tamaño de mi cuerpo y lo completamos con una pajita que se hizo aparte. También llevaba un traje de licra blanco y mis manos quedaban fuera de él, y después tenías que poner el caramelo en la pajita. ¡No nos dejamos nada!", reveló el actor en el programa de Conan O'Brien de la TBS.

"Se trataba de un largo camino que comenzaba un mes antes de Halloween, teníamos que diseñarlo, hacer dibujos, todos los días después de terminar mis deberes tenía que ponerme a elaborarlo con él. Una vez fui una galleta Oreo, incluso logramos crear esa especie de espuma y mi padre la cortó para darle forma, parecía una galleta Oreo en 3D, también llevaba una malla de licra", añadió.

Durante el programa Jake recordó el disfraz más incómodo de todos los que utilizó en Halloween.

"El último que hizo mi padre fue uno en el que yo me disfracé de casa. Era una casa con diferentes escenas en cada ventana, e incluso había luces que se podían encender, y tenía que llevar una j**ida mochila para la batería en la espalda. La encajé en la parte superior de mi cabeza, y sólo podía ver a través de una de las ventanas. En la chimenea se ponía el caramelo. No podía oír nada, no podía andar, pero mi padre estaba muy orgulloso de sí mismo", declaró Jake.