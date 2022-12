Jake Gyllenhaal llora cuando viaja en avión

El actor Jake Gyllenhaal no puede contener sus lágrimas cuando viaja en avión, especialmente si ve películas emotivas durante el trayecto; una hipersensibilidad que el intérprete achaca a la "falta de oxígeno".

"Me pongo muy sensible cuando viajo en avión. ¿No le pasa a todo el mundo? No hay demasiado oxígeno. No hay demasiado oxígeno para respirar y las personas necesitan oxígeno para respirar. Creo que hay un estudio sobre este asunto. Veo películas con las que nunca lloraría en tierra, pero en el aire me echo a llorar", señaló en el programa de televisión 'Conan'.

La última película que hizo llorar a Jake en uno de sus viajes en avión fue 'Bears', un documental de naturaleza que narra cómo una familia de osos pardos atraviesa Alaska (Estados Unidos) en pleno invierno.

"La última vez fue viendo 'Bears', una película sobre osos. Fue muy conmovedora, verdaderamente conmovedora. La película es un documental y se centra en Sasha y sus dos cachorros, y el viaje que hacen a través de Alaska durante el invierno y hasta la primavera. Es un viaje muy duro. Es un viaje conmovedor a través de la naturaleza", añadió.