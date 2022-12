Jake Gyllenhaal está aguantando hambre para su nuevo personaje

El actor Riz Ahmed, compañero de Jake Gyllenhaal en la película 'Nightcrawler', sobre un periodista sociópata que desarrolla su tarea en Los Ángeles, llegó a pensar durante el rodaje que Jake "quería comerle" por el aspecto que tenía, al no probar prácticamente nada para poder adelgazar los 14 kilos necesarios para su papel.

"Jake perdió un montón de peso para el papel, estaba literalmente sobreviviendo a base de chicle. Estaba pasando hambre, lo cual tiene sentido porque su personaje está desesperadamente hambriento de éxito. Me miraba en la película como si me fuera a comer. Había una energía primitiva en él", contó Riz al periódico Metro.

Pero a pesar de estos temores 'canibalistas', Riz encontró "realmente inspirador" trabajar junto al actor de 'Brokeback Mountain'.

"Fue realmente inspirador. Es alguien que realmente se esfuerza hasta el límite", añadió el actor.

De esos esfuerzos no hay duda, porque Jake Gyllenhaal no solo se nutría de chicle sino de ensalada de col rizada. Además cada día corría 24 kilómetros, los que separaban su casa de Hollywood y el set de rodaje.

"Tomé muchas decisiones en lo físico, por ejemplo lo de correr. Corres muerto de hambre porque no comes mucho. Y te sientes solo porque no quedas con tus amigos a cenar. Me decían: '¿Te vienes a cenar después del trabajo?'. Y yo les decía que tenía que rodar toda la noche. '¿Vale, pues quedamos a comer?', me decían. Y yo les volvía a decir: '¡Que no puedo!'. Así que me iba a correr", contaba Jake a Entertainment Weekly.

