Jake Gyllenhaal defiende el talento como actriz de Rita Ora

El actor Jake Gyllenhaal ha salido en defensa de la cantante Rita Ora, con quien comparte pantalla en el drama 'Southpaw', para aclarar que es una intérprete con mucho talento que se toma muy en serio su trabajo, después de que salieran a la luz rumores que apuntaban a que Rita habría necesitado utilizar un pinganillo durante el rodaje de 'Cincuenta sombras de Grey' para recordar las dos líneas que dice su personaje.

"No tuvimos ningún problema, estuvo maravillosa. La gente se dará cuenta [al ver la película] de que ha aportado mucho. Tengo mucho tiempo para ella", aseguró Gyllenhaal al periódico The Sun durante la proyección de la cinta en el Festival de Cine de Cannes.

Rita no solo ha conseguido impresionar a su compañero de reparto con su ética profesional, sino que también ha dejado anonadado a todo el equipo técnico de la película al aceptar cambiar su aspecto físico para interpretar a una prostituta en peligro de ser asesinada.

"Estaba muy bien preparada. No fue nada vanidosa, no tuvo ningún problema en lucir un aspecto tan desmejorado como el que tiene en la película. La gente va a ver un nuevo lado suyo, más dramático. Volvería a trabajar con ella", afirmó Harvey Weinstein, productor de la película, al mismo medio.

Por su parte, Rita tiene la esperanza de conseguir papeles más relevantes en la gran pantalla en un futuro, que le permitan trabajar con actores tan "increíbles" como Jake Gyllenhaal.

"Todo el tema de las películas es algo que me apasiona y que no me importaría desarrollar más a fondo", confesó la estrella del pop, que no habría podido quedar más satisfecha con su último trabajo ante las cámaras: "¡Fue una experiencia increíble! Jake hizo que todo me resultara muy fácil".