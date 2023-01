Jadyn Douglas era demasiado rubia para conseguir papeles de latina

Aunque nació en Puerto Rico, país natal de su madre, a la actriz y cantante Jadyn Douglas solían decirle que no era lo suficientemente "latina" para interpretar cualquier personaje que no fuera la típica chica americana debido a sus ojos azules y su melena rubia.

"Tengo que reconocer que cuando me presentaba a audiciones para papeles de latinas solían decirme que no tenía un aspecto lo suficientemente latino. Lo cual, siendo portorriqueña, me dolía, pero también me dio más determinación. Creo que a alguna gente se le olvida que los latinos venimos en todas las formas y colores", reveló la intérprete de la serie 'Telenovela' en la revista Latina.

Jadyn vivió la mayor parte de su vida en Nashville (Estados Unidos), una época de la que guarda muy buenos recuerdos a pesar de que la comunidad latina de la ciudad era muy pequeña.

"No hay muchos portorriqueños en Nashville, empecemos dejando eso muy claro. Pero me encanta ser como soy y la manera en la que me criaron. Al tener una madre portorriqueña y un padre blanco, crecí en una familia culturalmente muy diversa. Nashville es una ciudad maravillosa para formar una familia y está llena de inspiración musical. De pequeña solía cantar en la ciudad. ¿No lo sabíais? ¡A los portorriqueños también nos gusta el country!", explicó.