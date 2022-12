Jaden y Willow Smith rompen los estereotipos en la moda con su línea de ropa

Los hijos Will y Jada Pinkett Smith, Jaden y Willow, continúan luchando contra los estereotipos de género a través de su línea de ropa MSFTS. Así, aludiendo a los estereotipos que rodean cada género, Willow asegura en Gulf News: "No quiero ponerme esto porque soy un chico o soy una chica. Tengo que actuar de esta manera concreta", a lo que Jaden añadió: "Tú decides tu propio camino y tus propias reglas y eso es de lo que MSFTS trata".

El joven actor, conocido defensor de los atuendos rompecánones, habiendo vestido ropa para mujer en ocasiones anteriores, también ha admitido que no le gustan las "reglas" hechas para los diferentes sexos.

"Nadie piensa nunca: '¿Quién ha puesto todas estas reglas? ¿Quién estuvo aquí e hizo todas estas reglas?'. Porque yo soy igual de inteligente que ellos y no necesariamente estoy de acuerdo con todas esas reglas que pusieron antes de que yo llegara", señaló el joven intérprete.

Jaden ya había comparado anteriormente su estilo con el de Albert Einstein.

"A Einstein no le gustaba cambiarse de ropa porque tenía muchas otras cosas de las que preocuparse, y yo soy igual. El negro total es mi look. Si alguien se pone algo solo para los blogs es muy triste, porque no viven para ellos mismos. Al contrario de alguien que se pone un kimono y se lo pasa genial. ¿Te importa más lo que otra gente piense o pasártelo bien?", explicaba el pasado mes de marzo Jaden a Billboard.

Por: Bang Showbiz