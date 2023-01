Jade Thirlwall tiene problemas para encontrar novio por culpa de su fama

La cantante del grupo Little Mix Jade Thirlwall (23) no consigue encontrar a la persona adecuada con la que sentar cabeza porque la mayoría de los chicos que conoce ponen más interés en hacerle preguntas sobre su fama que en conocerla mejor.

"He tenido citas en las que nada más sentarme con el chico lo primero que me ha preguntado es: '¿Cómo es ser parte de Little Mix?'. Ahí es cuando pienso: 'Ya está, se acabó'. Es difícil encontrar a alguien que se interese por ti por las razones adecuadas", confesó la joven a la revista TOTP.

Para Jade, la fidelidad es un requisito imprescindible en una relación, aunque tampoco intentaría vengarse de su novio si este le fuera infiel, prefiriendo dejar que fuera el tiempo quien le pusiera en su sitio.

"Creo en el karma, en que si haces algo malo te sucederá algo malo a ti también", aseguró Jade.

Sin embargo, sus compañeras de grupo -Perrie Edwards, Leigh-Anne Pinnock y Jesy Nelson- no comparten su opinión. Jesy -que está comprometida con el líder del grupo Rixton, Jake Roche- tiene muy claro que recurriría a medidas muy drásticas si su pareja la engañara, al igual que Leigh-Anne.

"Yo le obligaría a hacerse un tatuaje en la frente que dijera: 'Nunca he sido infiel'", afirmó Jesy.

"Yo le secuestraría y le depilaría con cera todo el pelo del cuerpo, hasta que gritara de dolor", apuntó Leigh-Anne.

Por su parte, Perrie Edwards -que anteriormente estuvo comprometida con Zayn Malik- optaría por una opción más madura, concluyendo la relación de raíz: "Rompería con el chico en cuestión y no volvería a hablarle en mi vida".