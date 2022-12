J.K. Rowling defiende una boda entre Dumbledore y Gandalf ante 'fanáticos' religiosos

La escritora británica J.K. Rowling ha protagonizado un encendido intercambio de tuits con la Iglesia Bautista de Westboro en los que no ha dudado en calificar a sus miembros de "fanáticos" y "cabezotas" después de que estos iniciaran una campaña en su contra por apoyar una hipotética boda ficticia entre el director del Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería, Albus Dumbledore -personaje literario de 'Harry Potter'-, y el mago Gandalf, de la saga de 'El señor de los Anillos'.

El enfrentamiento comenzó cuando un fan de la autora le envió un mensaje celebrando la aprobación del matrimonio gay en Irlanda el pasado fin de semana, a lo que Rowling no dudó en responder bromeando con que los dos magos podrían contraer matrimonio ahora en el país. Desde el perfil de Twitter de la Iglesia -conocida también como WBC- no tardaron en enviar un comentario amenazando con "boicotear" el enlace.

"Así que J.K. Rowling quiere que Dumbledor y Gandalf se casen en Irlanda... Si eso sucede, WBC lo boicoteará", se lee en el tuit escrito por los portavoces de la Iglesia, que va acompañado de mensajes como "Dios odia Irlanda" y "Los matrimonios del mismo sexo condenan a una nación".

La escritora no tardó en responder con otro tuit defendiendo la "genialidad" de una boda entre los dos magos: "La pura genialidad de una unión como esa en un lugar como ese haría que vuestras pequeñas mentes fanáticas estallaran fuera de vuestras duras cabezotas".

Rowling, firme defensora de los derechos de los homosexuales, ha justificado su reacción apuntando a la importancia de combatir los discursos homófobos en todos los medios.

"No me importa la WBC. Creo que es importante que los niños gays que están asustados porque aún no han salido del armario vean cómo luchamos contra el odio", aseguró.