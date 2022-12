J Balvin no quiere aduladores cerca

El cantante J Balvin no está dispuesto a permitir que su fama cambie su manera de ser, y para ello intenta seleccionar muy bien a sus amigos.

"La clave es no creerse la película, rodearte de gente que no te vanaglorie y te ponga en un pedestal. Y tener una buena educación, que también sirve, obviamente. Es una suma de varias cosas y a mí realmente me importa no cambiar, que mi esencia permanezca exacta. Que el entorno cambia es una realidad, pero la esencia si cambia que sea para bien", confesó el intérprete al portal argentino TKM.

Por esa misma razón, al colombiano no le interesa comenzar a codearse únicamente con modelo o actrices en el terreno sentimental. Para él lo más importante en una mujer es que sea capaz de enamorarle.

"¿Que cómo tiene que ser mi mujer perfecta? Eso es sencillo, que me guste. Puede ser grande, pequeña, bajita, gigante, pa' un lado o pa' otro... Lo importante es que me guste", explicaba Balvin a la revista 15 minutos.