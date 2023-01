J Balvin muestra su lado más vulnerable en medio de su triunfal gira por Europa

J Balvin tiene el honor de ser una de las escasas figuras del mundo del reguetón que ha logrado irrumpir con fuerza en el mercado europeo, al margen de España, y hacer que una gira por el viejo continente resulte rentable para alguien que principalmente canta en español. Tanto es así, que tras encadenar esta semana varios recitales con los que ha llenado pabellones en Bélgica y Alemania, este viernes el colombiano se dispone a conquistar nada menos que el mítico Olympia de París con un espectáculo para el que ya no quedan entradas.

Sin embargo, lejos de vanagloriarse del sinfín de éxitos cosechados, el artista ha aprovechado el canal de comunicación directa que tiene con sus fieles seguidores, que no es otro que el de su perfil de Instagram, para compartir con ellos una profunda reflexión sobre la vida que le ha llevado a sacar a relucir sus más profundas inseguridades.

"Las grandes bendiciones llegan con grandes esfuerzos, momentos que pensamos que nunca vamos a superar, en los que preferimos no estar en este mundo; momentos en que queremos cerrar los ojos, pero al abrirlos seguimos en la misma pesadilla. Yo vivo eso también, yo soy como tú. Pero no perdamos la fe, que todo pasa", les dirigió en su espacio personal para animarles a no sucumbir ante las dificultades.

El famoso intérprete ha querido demostrar así que sus leales admiradores tienen razones de peso para sentirse identificados con su ídolo y para recurrir a él en busca de inspiración, una dinámica que él mismo ha venido cultivando en los últimos años al tratar de proyectar una imagen pública alejada de la opulencia de otros reguetoneros y centrada en exhibir su lado más terrenal.

"Tiempo atrás decidí que la Navidad es una fecha para compartir con los míos. Con el paso de los días y las experiencias, uno se conciencia de que no todo puede ser trabajo. Además quiero expresar el cariño y el agradecimiento que le tengo a mi familia y les demuestro que son importantes para mí. Porque una cosa es decir y otra hacer", explicaba a la edición colombiana de la revista ¡Hola! sobre su decisión de volver con más frecuencia a su Medellín natal para estar más cerca de su familia y de sus amigos de siempre.

De la misma forma, J Balvin ha sido uno de los pocos representantes de este estilo musical que, en sus propias palabras, se niega caer en la "vulgaridad" a la hora de componer pegadizos temas con los que asegurarse altos niveles de ventas o los primeros puestos de las listas de éxitos.

"Mis letras son sexys, pero no vulgares. No hay necesidad de hacer música vulgar. Mi idea es llegarle a todo el público. Sin discriminar ni raza ni edad. Un niño puede escuchar las letras y que él y el padre de familia se sientan cómodos. Saben que mi mensaje no va a ser nada negativo", explicaba al diario Clarín en una entrevista reciente.