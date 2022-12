J Balvin asegura que criticó a Trump porque fue 'ilegal en Estados Unidos'

El cantante J Balvin fue uno de los primeros artistas en condenar los comentarios racistas de Donald Trump sobre los emigrantes mexicanos, no porque buscara protagonismo, sino porque él también ha sufrido en primera persona la discriminación y "sabe lo que se siente".

"Fue una decisión que tomé como José Álvaro Osorio Balvin, fue mi reacción y fue de corazón. Yo estuve trabajando de ilegal en Estados Unidos y en algún momento varios de mis familiares también lo estuvieron. Sé lo difícil que está la situación, cómo te sientes, todo ese proceso de estar tantos años luchando... Pero no esperaba que fuera a suceder esto", explica el cantante en declaraciones a la cadena de radio Oxígeno FM.

Para J Balvin rechazar una actuación en el certamen de Miss USA, del que Trump es promotor, fue lo más lógico que podía hacer como intérprete latino, y de hecho no tuvo ni que "pensárselo".

"No tuve que pensarlo cuando me di cuenta de que Donald Trump estaba relacionado con Miss Universo. Me dije: 'No voy a ir porque yo sé lo que se siente'. Sé por lo que ha tenido que pasar mi familia como emigrante en otro lugar. Así que no puede venir a calificarnos de ladrones", añade el artista.

Por su parte, el futuro candidato a la presidencia de Estados Unidos declaró no conocer a J Balvin y tachó su comunicado público desvinculándose del concurso de belleza de "estrategia publicitaria".

"Ni siquiera he oído hablar de él. Él está usando el nombre Trump para obtener publicidad gratis", señaló el empresario en una entrevista al 'Noticiero Telemundo'.

Por Bang ShowBiz