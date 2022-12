Ivanka Trump está embarazada de su tercer hijo

La hija del millonario y polémico candidato a la presidencia de Estados Unidos Donald Trump, Ivanka (33), y su marido Jared Kushner (34) esperan para principios de año el que será su tercer hijo, hermano de Arabella (4 años) y Joseph (23 meses).

"Jared y yo estamos encantados de anunciar que daremos la bienvenida al bebé número tres de nuestra familia a principios de año. Es una increíble bendición. Nos sentimos agradecidos y emocionados", ha revelado Ivanka a PEOPLE.

La empresaria anunció también la buena nueva en su página de Facebook con un bonito vídeo con sus otros dos hijos y un mensaje: "No podría estar más emocionada de compartir con vosotros la noticia de que estoy embarazada. Arabella y Joseph están increíblemente contentos de tener otro hermanito en camino (¡Arabella quiere desesperadamente una niña y Joseph un niño!), y quiero que me acompañen durante el anuncio. Me considero increíblemente afortunada por tener una carrera que me apasiona, pero al final, mi familia es el centro de mi vida y añadir otro bebé a nuestra familia es una tremenda bendición. Jared y yo estamos muy agradecidos, y emocionados".