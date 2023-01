Iván Sánchez sorprende a su novia Ana Brenda Contreras con una imponente tarta de cumpleaños

Aunque cumplirá su tercera década de vida el próximo 24 de diciembre, la actriz Ana Brenda Contreras quiso adelantar los festejos de tan importante efeméride para no verse eclipsada por las celebraciones familiares tan características de la Nochebuena, por lo que reunió ayer miércoles a sus más íntimos en una fiesta privada que tuvo lugar en su México natal y a la que, como no podría ser de otra manera, no pudo faltar su flamante novio Iván Sánchez.

Ninguno de los dos enamorados se ha animado por el momento a compartir algunas de las divertidas anécdotas que dejó el evento en sus redes sociales, pero gracias al perfil de Instagram de una de las amigas que la pareja tiene en común, la también actriz Grettel Valdez, los internautas han podido ser testigos del papel tan destacado que jugó el artista español a la hora de asegurar el que el 30 cumpleaños de Ana Brenda fuera inolvidable.

En el vídeo publicado en Instagram, se puede ver al intérprete madrileño haciendo una entrada triunfal en la sala con una llamativa tarta de cumpleaños que dejó boquiabierta a la protagonista de la velada, quien tras esperar a que se apagaran las bengalas no tardó en darle un romántico beso en los labios para agradecerle tan agradable sorpresa.

Sorprendentemente, Iván no dudó tampoco en marcarse unos divertidos pasos de baile para deleitar no solo a su asombrada pareja, sino también a todos los asistentes, que le acabaron aplaudiendo efusivamente.

Poco después de tan espectacular celebración, Ana Brenda quiso compartir con todos los internautas el entusiasmo que le invadía ante el sinfín de felicitaciones y muestras de afecto que le han dirigido tanto sus amigos como buena parte de la comunidad virtual.

"A casi de los "titantos" a los "taitantos", más feliz que nunca, desde acá pinta muy bien el panorama. Gracias por todo su cariño y a todos mis amigos queridos que vinieron a festejar, ¡los amo! (no aguanto los pies y sí, festejaré todo)", escribió emocionada en su cuenta de la famosa plataforma.

