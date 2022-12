Isabel II ayuda a David Cameron a 'aclarar' sus ideas

En sus más de seis décadas de estable reinado, la soberana británica nunca ha faltado a su cita semanal con los muchos primeros ministros que han liderado sus gabinetes a lo largo de los años, lo que no solo revela un compromiso absoluto de Isabel II con los asuntos públicos de su país, sino que, como revela ahora el propio David Cameron, también pone de manifiesto su "maestría" a la hora de proporcionar a los jefes de gobierno todo tipo de consejos útiles que faciliten su tarea.

"La verdad es que no estoy seguro de que nuestras entrevistas semanales sean especialmente interesantes para ella, pero desde luego que son muy beneficiosas para mí. Hablar una hora a la semana con Su Majestad en privado me ayuda a aclarar mis ideas en relación a la tarea de gobierno. Su maestría a la hora de guiar y aconsejar a sus primeros ministros es increíble, ya que acumula tantos años de servicio público, que ningún tema le resulta ajeno", confesó el político conservador al diario Daily Mail.

Además de alabar a Isabel II por la cercanía y la naturalidad con la que trata a todos los representantes públicos -David Cameron es su duodécimo primer ministro de una lista iniciada por Winston Churchill- el líder del actual gobierno de coalición está convencido de que, a sus 88 años, la monarca sigue siendo el mejor símbolo de "unidad" de la sociedad británica y el ejemplo más representativo de la ilusión y la capacidad de sacrificio que definen a sus gentes.

"Hay que tener en cuenta que yo soy el duodécimo primer ministro que acude al palacio de Buckingham para trabajar estrechamente con la reina, por lo que está claro que no hay absolutamente nada que ella no haya visto ya antes. No tengo ninguna duda de que es uno de los grandes activos de nuestro país en cualquier tipo de circunstancia, la persona que mejor encarna los valores del Reino Unido y que nos une a todos más allá de nuestras diferencias. Su labor institucional y su profesionalidad son y han sido siempre intachables", aseguró.