Isaac Hempstead-Wright no sabe si estudiar Física o Música

El actor Isaac Hempstead-Wright (16) alcanzó la fama con su papel como Bran Stark en la serie 'Juego de Tronos', pero tiene otras ambiciones además de la actuación, entre las que se encuentra acudir a la universidad y dedicarse a la música.

"Siempre he querido estudiar Física. Pero ahora no estoy tan seguro. Realmente me encanta la música y puede que ahora me apetezca estudiar música", cuenta a la revista Loaded.

El actor británico incluso ha pensado que le gustaría sacar su propio sencillo en un futuro.

"Sí, puede [que lance mi propio sencillo]. No dudo de que veréis un sencillo mío", comenta.

Después de no aparecer en toda la quinta temporada debido a exigencias del guion -la historia de su personaje en la serie había alcanzado el mismo punto que en las novelas de George R.R. Martin-, Isaac ha encontrado su vuelta al rodaje para los próximos episodios "un poco chocante".

"Fue una pena no estar en la quinta temporada, pero era el momento adecuado para tomarme un año libre. No he actuado durante ese año fuera [de 'Juego de Tronos'], por lo que fue un poco chocante para el sistema volver al helador set de rodaje. Una vez volví a ello, fue muy divertido".

Aunque los detalles de la trama de la sexta temporada no han sido desvelados, Isaac ha prometido que la historia será más impactante que nunca.

"Verás cosas en la sexta temporada que antes no tenían sentido y que ahora se entienden. Las historias se empiezan a relacionar unas con otras para tener sentido. Sé que decimos esto cada temporada, pero esta vez todo se vuelve más grande".