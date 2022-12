Irina Shayk rompió con Cristiano Ronaldo por sus infidelidades

Ni la distancia ni su supuesta mala relación con la familia del portugués, la verdadera razón por la que Irina Shayk habría puesto fin a su relación de casi cinco años con Cristiano Ronaldo serían los relatos de varias fuentes distintas asegurándole que el futbolista le había sido infiel en varias ocasiones, a los que por fin habría decidido dar crédito, según informa el New York Post.

La lista de romances de Cristiano a espaldas de la modelo rusa incluiría al parecer a la presentadora de televisión portuguesa Rita Pereira, con quien se le pudo ver en uno de los clubs nocturnos portugueses de su propiedad en 2012, lo cual desató los rumores sobre un posible idilio entre ambos en aquella ocasión.

Aunque Irina no ha querido pronunciarse sobre su mediática ruptura más allá que para confirmar su decisión de seguir caminos separados, Cristiano sí ha querido desear a la que fuera su novia toda la "felicidad" del mundo.

"Después de cinco años juntos, mi relación con Irina ha llegado a su fin. Creímos que lo mejor para nosotros sería dar este paso ahora. Le deseo la mayor de las felicidades", aseguró el delantero del Real Madrid en un comunicado público.

Cabe destacar que, en las contadas ocasiones en que se ha pronunciado sobre las constantes acusaciones de infidelidad, Cristiano las ha atribuido a maniobras de terceras personas para afectar su rendimiento sobre el terreno de juego, tal y como hizo antes de la semifinal del pasado Mundial de Brasil en relación a su tan comentado encuentro de una noche con la modelo brasileña Andressa Urach.

"Se me ha informado de que el periódico The Sun, fiel a su línea editorial, publicará un artículo sobre la tan famosa Andressa, alguien que busca notoriedad a mi costa. Me pregunto por qué pasa esto justo un día antes de un partido tan importante para mi equipo. Me siento muy ofendido por una situación creada, en vano, para afectar a mi vida personal", declaró en aquel momento el delantero a través de las redes sociales.

Por: BangShowbiz