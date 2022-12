Irina Shayk, novia de Cristiano Ronaldo, deja las pasarelas por el cine

Mientras el futbolista Cristiano Ronaldo se afana en promocionar su primera línea de ropa interior con grandes carteles que exhiben su musculosa figura en calzoncillos, la atractiva modelo Irina Shayk -pareja sentimental del luso- ha decidido retirarse momentáneamente del mundo de la moda para emprender otras aventuras profesionales.

De hecho, acaba de cancelar su participación en el mediático desfile de otoño de la firma de lencería Victoria's Secret, un esperado evento que tendrá lugar en Nueva York, para desarrollar así su incipiente carrera en la industria del cine.

El magnetismo que Irina Shayk irradia normalmente en las pasarelas o en las portadas de las revistas se proyectará ahora en la gran pantalla, ya que la guapa rusa está rodando en estos momentos la nueva adaptación del mito de Hércules -película de título homónimo- con el musculoso actor Dwayne 'The Rock' Johnson, un proyecto que tiene entusiasmada a la modelo a pesar de que no ha desvelado todavía si se incluirán escenas en las que explote al máximo las bondades de su escultural figura.

Pese a que se desconoce cuándo estará listo el largometraje, a buen seguro la modelo congregará en las salas de cine a todos los lectores que quedaron prendados de su belleza gracias a la provocadora portada que protagonizó el año pasado para la revista FHM, una imagen en la que Irina posaba semidesnuda en actitud sugerente y que, supuestamente, disparó los celos del astro del balón, provocando una agria discusión entre la pareja que parece estar ya superada.

"Llevamos juntos más de tres años y siempre hemos disfrutado mucho de nuestra relación. Siempre ha estado a mi lado y me ha apoyado incondicionalmente en mi trabajo. Me encanta mi profesión y él entiende perfectamente lo que hago. Siempre ha tenido mucha paciencia conmigo y con mis ambiciones en el terreno de la moda", aseguraba Irina a la edición española de Vogue para explicar cómo el impacto mediático de sus sensuales trabajos -entre los que se incluyen un espectacular anuncio para la firma de lencería Agent Procateur y un reciente posado para la revista V en el que no deja nada a la imaginación- no ha minado la estable relación que vive con el deportista.

El romance entre Irina Shayk y Cristiano Ronaldo se ha visto envuelto este último año en un sinfín de rumores sobre crisis sentimentales y posibles infidelidades, sobre todo cuando la modelo brasileña Alessandra Urach aseguró este verano con rotundidad que había protagonizado una tórrida aventura con el portugués.

Tras interponer una demanda por difamación y compartir en las redes sociales varias imágenes de las románticas cenas que compartía con su novia, el delantero del Real Madrid se aseguró personalmente de desterrar las especulaciones y de paso dio pie a que Irina sueñe ya con su vida futura a su lado.

"Como toda mujer, sueño con formar una familia, tener muchos hijos y vivir en una gran casa, aunque esas cosas no se pueden planear con tanto tiempo de antelación, hay que esperar a que llegue el momento. Por ahora, simplemente disfruto de una relación con una persona que me hace muy feliz", aseguraba Irina a la revista Vogue.

Por: Bang Showbiz